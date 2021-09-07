Başkan Çelik Yiğitbaş Veli Türbesi'ndeki çalışmaları inceledi

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa'nın manevi mimarlarından Ahmed Şemseddin Marmaravi Hz.'nin (Yiğitbaş Veli) türbesinin bulunduğu alanda belediye tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, belediyenin Yiğitbaş Veli Hz.'nin türbesinin bulunduğu alanda gerçekleştirdiği çevre düzenleme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başkan Çelik'e incelemeleri sırasında Başkan Yardımcısı Atilla Efendioğlu da eşlik etti. Yapılan çalışmalar hakkında teknik ekiplerden bilgi alan Başkan Çelik, “Manisa'nın manevi mimarı Yiğitbaş Veli Hazretlerinin türbesinin etrafındaki çalışmalarımız devam ediyor. Bilindiği gibi buradaki iki parsel, belediyemizce kamulaştırılarak yeşil alana dönüştürüldü. Abdesthaneler yapıldı. Şimdi de caminin etrafındaki yolları iyileştiriyoruz. Kaldırım çalışmaları tamamlanmak üzere. Nasip olursa buraya çok güzel bordür taşları döşeyecek, aydınlatma direklerini değiştireceğiz. Bittiğinde Manisa'ya, Şehzadelerimize yakışır, Yiğitbaş Veli Hazretlerini ziyarete gelen misafirlerin burayı çok beğenip, takdir edecekleri bir hale getireceğiz. Bugün de arkadaşlarımızla yapılan çalışmaları inceledik. Ekiplerimiz hummalı şekilde çalışmaya devam ediyor. Allah kazasız belasız tamamlayıp, vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı nasip etsin. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.