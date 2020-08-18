Başkan Çelik'den Mimar Sinan Parkında inceleme

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İmar Müdürü Mustafa Biçer, Fen İşleri Müdürü İbrahim Tunçkol ile birlikte Mimar Sinan Parkı ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Park çevresinde vatandaşların daha rahat ulaşım sağlaması için çalışma başlatılacağını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Mimar Sinan Parkı ve çevresinde yaya vatandaşların rahatça ulaşım sağlamaları için önümüzdeki günlerde bir çalışma başlatacağız. Bu çalışma öncesinde son durumu görmek için müdürlerimizle birlikte incelemelerde bulunduk. Burada yaşayan vatandaşlarımızın da görüşlerini alarak ilerleyen süreçte çalışmalarımızı hayata geçireceğiz” dedi.