Başkan Çelik'e yoğun ziyaret trafiği

31 Mart seçimlerine Cumhur İttifakının adayı olarak katılan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, vatandaşların teveccühüyle bir kez daha başkanlığa seçildi. Mazbatasını alarak yeni dönem görevine başlayan Başkan Çelik, vatandaşlar, sivil toplum örgütü temsilcileri ve bürokratları belediyede ağırlayarak, tebriklerini kabul ediyor. Başkan Çelik'in ziyaretçileri arasında İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Pazarcılar Odası Başkanı Halim Şener ve yönetimi ile Manisa Romanlar Derneği Başkanı Murat Sinemli ve yönetimi de yer aldı. Misafirlerine iyi dilek, temenni ve tebrikleri nedeniyle teşekkür eden Başkan Çelik, Şehzadeler Belediyesi'nin kurumlar arası ilişkilerini daha da geliştirerek, hizmetlerine kaldığı yerden devam edeceğini, sergilenen insan odaklı hizmet anlayışının yeni dönemde de sürdürüleceğini söyledi. 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, ziyareti sırasında Başkan Çelik'e günün anısına komando bıçağı hediye etti.

Cumhur İttifakı Gördes heyetinden Başkan Çelik'e tebrik

Gördes Belediye Başkanı Muhammed Akyol, AK Parti Gördes İlçe Başkanı Rıza Dilcan, MHP Gördes İlçe Başkanı Abdurrazik Yonat ve Cumhur İttifakı Meclis Üyeleri de Başkan Çelik'i ziyaret ederek, iyi dilek ve temennilerini iletti. Ziyarette konuşan Gördes Belediye Başkanı Muhammed Akyol, “Gördes MHP İlçe Başkanımız, AK Parti İlçe Başkanımız ve yönetimleriyle, Gördes Cumhur İttifakı Belediye Meclis üyelerimiz birlikte sizleri ziyarete geldik. Hayırlı olsun, sizleri tebrik ediyoruz. Cenabı Allah'tan başarılarınızın devamını diliyoruz. Rabbim mahcup etmesin.” dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise şöyle konuştu: “Tüm ilçelerimizde olduğu gibi Gördes'te de Cumhur İttifakı'nın güzel bir birlikteliği oldu ve çok şükür bu birliktelik devam ediyor. Bugün tam kadro misafirlerimizi belediyemizde ağırlamak da benim için ayrıca mutluluk vesilesi oldu. Allah izin verirse önümüzdeki günlerde biz de iade-i ziyarette bulanacağız. Gördes; küçük, şirin ama çok sevdiğimiz ilçelerimizden biri. Belediye Başkanımız çok başarılı bir belediye başkanı. Gördes'e yapılacak hizmetlerde gösterdiği çabayı, gayreti, heyecanı bizzat biliyorum. Çok da güzel hizmetlere imza attı. İnanıyorum ki yeni dönemde de bu birliktelikle birlikte daha büyük, başarılı hizmetlere imza atacaktır. Nezaketleri ve ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum.”