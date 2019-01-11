Başkan Çelik'i duygulandıran fotoğraf

Ziyaret esnasında Kız İmam Hatip Lisesi Müdürü Gönül Doğan, Başkan Çelik'e İmam Hatip Lisesinde okuduğu döneme ait öğrencilik fotoğrafını hediye ederken Başkan Çelik duygusal anlar yaşadı.

Ali Rıza Çevik Ortaokulu ve Kız İmam Hatip Lisesi idarecileri ve Okul Aile Birliği yönetimleri, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i makamında ziyaret ederek, eğitime vermiş olduğu destekler nedeniyle Başkan Çelik'e teşekkür etti. Yapılan ziyarete, Ali Rıza Çevik Ortaokul Müdürü Fevzi Yıldız, Okul Aile Birliği Başkanı Elçin Gökçe, Kız İmam Hatip Lisesi Müdürü Gönül Doğan, Okul Aile Birliği Başkanı Fundagül Akgün ve Okul Aile Birliği yöneticileri katıldı. Çocukların eğitim gördüğü okullarda Şehzadeler Belediyesinin birçok noktada eğitime destek verdiğini ifade eden okul müdürleri, okulları ile alakalı her konuda Şehzadeler'in yanlarında olduğunu belirtti.

Şehzadeler Belediyesi olarak ilçe genelinde tüm okullara ayrım yapmaksızın aynı ölçüde destek olduklarını ifade eden Başkan Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak kurulduğumuz 2014 yılından bu yana ilçemizde bulunan tüm eğitim kurumlarına imkanlarımız ölçüsünde destek olduk. Okullarımızdaki eğitim kalitesinin daha da yükselmesi ve çocuklarımızın daha güzel eğitim yuvalarında eğitim görmeleri için bugüne kadar yaklaşık 3 tane sıfırdan okul yapılabilecek bir bütçeyi okullarımın eksikliklerini gidermek için ve tadilatları için kullandık. Bundan sonra da bütçemiz imkanları ile bu şekilde destek olmaya devam edeceğiz. Eğitime büyük önem veriyoruz. Bugün bizleri ziyaret eden değerli okul yöneticilerimiz ve okul aile birliklerine çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Yapılan ziyaret sonrasında Kız İmam Hatip Lisesi Müdürü Gönül Doğan, Başkan Çelik'e İmam Hatip Lisesinde okuduğu döneme ait öğrencilik fotoğrafını hediye ederek başkan Çelik'e sürpriz yaptı. Lise yıllarına ait fotoğrafı gören Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, duygu dolu anlar yaşadı.