Başkan Çelik'ten Çipiloğlu'na 'hayırlı olsun' ziyareti

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, geçtiğimiz gün AK Parti Genel Merkezi tarafından AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanlığına atanan Mehmet Emin Çipiloğlu'na 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanlığı görevine getirilen Mehmet emin Çipiloğlu'na ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Çelik'e belediye meclis üyeleri de eşlik etti.

Çipiloğlu'nun geçmiş dönemlerde parti içerisinde birçok önemli görevleri üstlendiğini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanlığında bir bayrak değişimi yaşandı. Bu bayrak değişiminin ardından AK Parti Genel Merkezimiz tarafından AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanlığına Mehmet Emin Çipiloğlu kardeşimiz atandı. Değerli ilçe başkanımız ile biz 5 yıldır Şehzadeler Belediyemizde birlikte hizmet ediyoruz. Onun öncesinde de AK Parti teşkilatlarında il başkanvekilliği gibi önemli görevler yaptı. Kendisi Manisalıların yakından tanıdığı bir insan. Herkesin takdirle bahsettiği Hacı Arif Çipiloğlu ağabeyimiz oğlu. Mehmet Emin Çipiloğlu bulunduğu her ortama değer katan bir insan. Şehzadeler İlçe Başkanı olarak atanması bizleri ziyadesi ile mutlu etmiştir. Partimizin gücüne güç katacağına olan inancımız tamdır. Rabbimin izniyle büyük bir uyum içerisinde, birbirimize güç ve destek vererek aziz Şehzadeler halkına layık oldukları en güzel hizmetleri sunabilmek için dur durak bilmeden yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Yeni görevinde Mehmet Emin Çipiloğlu kardeşimize başarılar diliyorum. Rabbim nice güzel işler yapmayı nasip etsin inşallah” dedi.

AK Şehzadeler İlçe Teşkilatı olarak her zaman, Başkan Çelik'e destek olacaklarının altını çizen AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, “Böylesine anlamlı bir günde, göreve başlamamızın ikinci gününde değerli belediye başkanımızın ziyaretinde son derece büyük bir memnuniyet duydum. Değerli belediye başkanımız ile Şehzadeler Belediye Meclis üyeliğim nedeni ile bir birimizi çok yakından tanıyoruz. Kendisiyle uzun bir mesaimiz oldu. Bu süreçte kendisinin şahsımla alakalı olumlu düşünceleri ve destekleri oldu. Bu nedenle bu gün ziyarete gelerek bizleri yalnız bırakmadığı için kendisine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra ki süreçte gayretli, azimli ve çalışkan bir teşkilat ile birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Her zaman kendisinin yanında olacağız. Bugüne kadar olduğu gibi yaptığı tüm hizmetleri halkımıza bizlerde anlatacağız” dedi.