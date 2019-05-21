Başkan Çelik'ten çocuklara 'Okuyun' tavsiyesi

Aile bireyleriyle sıcak ve samimi bir ortamda sohbet eden Başkan Çelik, ailenin çocuklarına eğitime önem vermelerini ve mutlaka okumalarını tavsiye etti.

31 Mart seçimleri öncesinde Turgut Özal Mahallesi'nde yaşayan Harun Şık adlı genç, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i evine davet etti. Başkan Çelik, o davete geçtiğimiz hafta sonu Şehzadeler AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu ile birlikte karşılık verdi. Başkan Çelik, Harun Şık ve aile bireylerini evlerinde ziyaret ederek, onlarla sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Ailenin çocuklarına tek tek eğitimleri ile ilgili sorular soran Başkan Çelik, çocuklara mutlaka okumaları gerektiğini söyledi, eğitimlerini yapacakları doğru tercihlerle doğru okullarda tamamlamaları tavsiyesinde bulundu. Kendisinin de kalabalık bir ailede yetiştiğini anlatan Başkan Çelik, hayatında yaşadığı zorluklardan örnekler vererek, bir kişiyi zorlu hayat koşullarına karşı öne geçirecek tek şeyin eğitim olduğuna dikkat çekti. Okuyacaklarına dair söz alan Başkan Çelik, çocuklarla öz çekim de yaptı.