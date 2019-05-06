Başkan Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Türkiye'nin birliği, beraberliği huzuru için Cumhur İttifakı'nın devam edeceğiyle de ilgili en ufak bir tereddüdümüz yok" dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Balaban, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, parti yöneticileri ve Şehzadeler Belediye Meclisi üyelerini ağırladı. İl Başkanı Baysal, 31 Mart seçimlerini Ömer Faruk Çelik'in kazanacağını bildiklerini ifade ederek, “Cumhur İttifakı kapsamında zaten seçime beraber girdik, beraber çalıştık. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Başarılarınızın devamını dilerim. Hizmetlerinizde parti ayrımı gözetmeyeceğinizi biliyoruz. Allah yardımcınız olsun, kolaylıklar diliyorum” şeklinde konuştu.

Akçay başarı dileklerini iletti

Beş yıl süreyle Şehzadeler Belediye Başkanı olarak büyük bir başarı ile görev yapan Ömer Faruk Çelik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunmaktan mutluluk duyduklarını kaydeden MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise şöyle dedi: “Beş yıllık tecrübe ve birikimi ile yeni dönemin Manisa'mıza Şehzadeler ilçemize çok daha başarılı hizmetlerle geçeceğine inanıyoruz. Bütün Manisa'nın teveccühünü kazanan değerli başkanımıza bundan sonraki vazifelerinde ve hayatında başarılar, huzur ve mutluluklar diliyor, tebrik ediyoruz.”

“Birlikte omuz omuza çalıştık”

Akçay ve beraberindeki MHP heyetine nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri için teşekkür eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. 31 Mart seçimlerinde birlikte omuz omuza çalıştıklarını hatırlatan Başkan Çelik, “Cumhur İttifakı olarak elde ettiğimiz başarıda her iki teşkilatın samimi birlikteliğinin, çabası ve gayretinin ciddi bir etkisinin olduğuna yürekten inanıyorum. Türkiye'nin birliği, beraberliği huzuru için Cumhur İttifakı'nın devam edeceğiyle de ilgili en ufak bir tereddüdümüz yok. Bunun sayısız faydalarının olduğunu yakinen bilenlerdeniz. Bu bağlamda da şehrimiz için omuz omuza çalışıp, güç birliği yaptığımız teşkilatlarımızın bizi ziyarete gelmesi bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir.” dedi.

“Erkan Akçay istifade edeceğimiz bir değerdir”

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın bilgi, birikim ve tecrübesi ile Türkiye çapında bir insan olduğunu ve Şehzadeler için daha önce kendisinden fikri anlamda istifade ettiklerini kaydeden Başkan Çelik, Akçay'ın bundan sonraki süreçte de kendilerine ciddi katkılar sağlayacağına inandıklarını söyledi. Başkan Çelik şöyle devam etti: “Erkan Akçay bir değerdir ve inanıyorum ki Şehzadeler olarak biz de bu değerden istifade edeceğiz. El birliğiyle, 7 milletvekilimizle teşkilatlarımızla, meclis üyelerimizle birlikte en güzel hizmeti yapabilmek için çaba ve gayret sarf edeceğiz.”