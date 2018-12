Başkan Çelik'ten eğitime destek sözü

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa'nın en köklü okullarından biri olan Şehitler Orta Okulu Müdürü ile Milli Birlik İlkokulu Müdürü ile Okul Aile Birliği yönetimini makamında ağırladı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehitler Orta Okulu Müdürü, Tayfun Sarıbeyler, Milli Birlik İlkokulu Müdürü Ercan Demirtaş ve okul aile birliklerini makamında ağırladı. Bu güne kadar Okullara bu denli büyük destekler veren bir belediyeye hiç rastlamadıklarını ifade eden Şehitler Orta Okulu Müdürü Tayfun Sarıbeyler “Manisa'nın köklü okullarından biri olan Şehitler Orta Okulumuz, Şehzadeler Belediyesinin her türlü imkanlarından büyük ölçüde faydalanmıştır bu noktada Şehzadeler ilçesinde ki öğrencilerimizin çok şanslı olduklarını düşünüyorum. Tüm okullarda yapmış oldukları hizmetleri yakından takip ediyoruz. Her okula kendi imkanları ölçüsünde destekler veriyor. Şehitler Orta Okulu olarak bizimde tamiratlar olsun boya badana olsun her türlü işimizde bize büyük destekleri oldu. En önemlisi de eski okul binamızın yıkılması ve inşaat çalışmaları hala devam eden okul binamızın projelendirme çalışmalarında çok büyük katkıları oldu. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimi için ilçemizde bulunan tüm okulları böyle sahiplenerek gereken tüm destekleri sunan başka bir belediyeye bugüne kadar rastlamadık. Tüm emekleri hizmetleri nedeni ile Şehzadeler Belediyemize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Milli Birlik İlk Okulunda ki görevinde üçüncü yılı olduğunu ifade eden Okul Müdürü Ercan Demirtaş “Okulumuzda küçük, büyük her konuda Şehzadeler Belediyemiz sanki kendisine bağlı bir kuruluşuz gibi her konuda bize gereken her türlü desteği sağlıyorlar. Bize her türlü desteği sağlayan Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik ve tüm ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Şehzadeler Belediyesi olarak, Şehzadelerde ki eğitim kalitesinin yükselmesi için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Çelik “Şehzadeler Belediyesi olarak kurulduğumuz günden bu yana yasal bir zorunluluğumuz olmamasına rağmen, sıfırdan 3 okul yapılabilecek bir bütçeyi, okullarımızın fiziki şartlarının iyileştirilmesi, eğitim kalitesinin arttırılması için öğrencilerimiz için harcadık. Okullarımızın boyası, çevre düzeni, ulaşım destekleri ve eğitim kalitesinin arttırılması için ilçemizde ki bütün okullarımıza destek verdik. Çünkü biz en büyük yatırımın geleceğimizin teminatı olan yapılan yatırım olduğunun bilinci içerisindeyiz. Bu noktada okullarımıza sahip çıkan Okul Aile Birliklerimize, Okul Müdürlerimize ve kendilerini çocuklarımız daha iyi yetişsin diye feda eden değerli Öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Okullarımıza vermiş olduğumuz desteklerimiz bundan sonra da imkanlarımız ölçüsünde artarak devam edecek” diye konuştu.