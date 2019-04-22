Başkan Çelik'ten evi yanan aileye ziyaret

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Adnan Menderes Mahallesi'nde elektrik kontağından çıkan yangın sonucunda evleri kullanılamaz hale gelen Sayhan ailesin ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Çelik, herhangi bir can kaybı yaşanmamış olmasının, elim olay karşında tek teselli olduğunu söyledi.

Adnan Menderes Mahallesinde Medeni Sayhan'a ait ev, elektrik kaynaklı çıkan yangın sonucunda büyük hasar gördü. Olayda can kaybı yaşanmazken, evde büyük maddi hasar meydana geldi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, beraberinde AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu ve Mahalle Muhtarı Halil Özkan ile birlikte aileyi ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Yanan evi inceleyen Başkan Çelik, daha sonra ev halkından yangınla ilgili bilgi aldı. Eve gelen elektrik akımından yangının çıktığı bilgisi verilirken; Başkan Çelik olayda can kaybının yaşanmamış olmasının elim olaydaki tek teselli olduğunu söyledi. Aile için yapılabilecekler konusunda Çipiloğlu ve Muhtar Özkan ile istişarelerde bulunan Başkan Çelik, aile için gerekli girişimlerin yapılacağını belirtti. Sayhan ailesi yaşadıkları elim olay sonrası kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Çelik'e teşekkür etti.