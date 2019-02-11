Başkan Çelik'ten Hak-İş ve Türk-İş'e ziyaret

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, seçim ziyaretleri kapsamında sivil toplum kuruluşu ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Çelik ziyaretler kapsamında Hak-İş ve Türk-İş Manisa il temsilciliklerini ziyaret ederek Cumhur İttifakı için destek istedi.

Cumhur İttifakı birlikteliği kapsamında, MHP teşkilatları olarak 31 Mart yerel seçimlerinde Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e tam destek olacaklarını ifade eden MHP Şehzadeler İlçe Başkanvekili Mustafa Zeybek, “Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti'nin çıkmış olduğu bu yolda sizlerin desteğinizi almak için bugün ziyarete geldik.” dedi.

Cumhur İttifakının Türkiye açısından son derece önemli bir birliktelik olduğunu vurgulayan AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, “Başkanımızın neler yaptığını yakından biliyorsunuz. 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakına sizlerin desteklerini istiyoruz.” diye konuştu.

"Türkiye'nin geleceğini etkileyecek bir seçim"

31 Mart yerel seçimlerinin Türkiye'nin geleceği açısından büyük bir önem arz ettiğini ifade eden Türk-İş Manisa İl Temsilcisi Ercan Dereli, “AK Parti ve MHP'nin kurmuş olduğu Cumhur ittifakı ile birlikte seçimlerden daha da güçlü bir şekilde çıkmanızı temenni ediyoruz. Bu noktada başarılar diliyoruz. Belediyemizin yapmış olduğu ikram çeşmelerinde sabahları çorba dağıtma olayı arkadaşlarımız tarafından büyük beğeni toplamış şekilde. Bu noktada biz bunu kendi aramızda sık sık dile getiriyoruz ve belediye başkanımızı anıyoruz. Bizler bu seçimlerin sadece bir yerel seçimden önce Türkiye'nin gerçekten geleceğini etkileyecek önemli bir seçim olduğunu biliyoruz. İnşallah hayırlısıyla bu seçimlerden ülke olarak alnımızın akıyla çıkarak sanayide de bir güzelleşme göreceğiz. Ekibinizle birlikte size bu seçimlerde başarılar diliyorum” dedi.

Hak-İş'ten Cumhur İttifakına tam destek

Konfederasyon olarak tüm bağlı sendikalarıyla birlikte Cumhur İttifakını desteklediklerini ifade eden Hak-İş Manisa Temsilcisi Turan Karafil ise, “İnşallah Cumhur ittifakının ülkemiz için milletimiz için ve şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum ve 31 Mart'ta büyük başarılar elde etmesini temenni ediyoruz. Bizler Hak-İş Konfederasyonuna bağlı sendika başkanları olarak buradan bir kere daha ifade etmek isteriz ki sonuna kadar Cumhur ittifakının destekçisi olacağız. Sizinle beraber aynı yolda yürümek noktasında üzerimize düşen neyse bizler yapmaya, elimizi taşın altına koymaya hazırız. Rabbim yolunuzu açık etsin” ifadelerini kullandı.

“Eşit hizmet götürdük”

Şehzadeler Belediyesi olarak göreve başladıkları 2014 yılından bu yana Şehzadeler'de yaşayan 171 bin vatandaşa eşit bir şekilde hizmet götürdüklerini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise şunları söyledi: "Manisa'da Cumhur ittifakı olarak seçimlere giriyoruz. Bizde Şehzadeler ilçesinin Cumhur ittifakı adayı olarak AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ile ortak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada da sivil toplum kuruluşlarımız esnaflarımız ve vatandaşlarımızı ziyaret ediyor, Cumhur ittifakının önemini birebir anlatıyoruz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz projelerimizi, çalışmalarımızı anlatıyoruz ve Cumhur ittifakının Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün'e, Şehzadeler'de şahsımıza ve Cumhur İttifakına destek istiyoruz. Tabii ki şükürler olsun ki biz bugün çok rahat bir kampanya yürütüyoruz. Bunun sebebi de 4 yıl boyunca ortaya koyduğumuz performanstır. Bu süre içerisinde başımızı öne eğdirecek bir yanlışın içinde olmamış olmanın gururunu yaşıyoruz. Eksiden başladığımız şartlarda güler yüzlü ve çalışkan bir belediye kurmanın rahatlığını, 67 mahallemize kesintisiz hizmet götürmenin huzurunuz yaşayarak şehrimize büyük eserler kazandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bu kapsamda seçimler nedeni ile sivil toplum kuruluşlarımızı ziyaret ediyor, vatandaşlarımızı ziyaret ederek hizmetlerimizi anlatıyoruz. Bizim bir başka gönül rahatlığımız var. O da 5 yıl boyunca Şehzadeler'de hiçbir ayrımcılık yapmadan bu şehirde yaşayan herkesi birinci sınıf vatandaş kabul ederek herkese eşit hizmet verdik. Çok şükür bugün sadece AK Parti ve MHP'liler değil farklı partilere gönül veren vatandaşlarımız da tercihlerinin bizden yana olacağını ifade ediyorlar. Bunun arkasında yatan bizim samimiyetimiz sevgimiz ve gayretimizdir. Rabbim mahcup etmesin. Bu birlikteliğimiz daim olsun inşallah. Seçimler memleketimize hayırlar getirsin inşallah.”

Yapılan ziyaretlerde Başkan Çelik'e AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Şehzadeler İlçe Başkan Vekili Mustafa Zeybek ve partililer eşlik etti.