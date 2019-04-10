Başkan Çelik'ten ilk resmi ziyaret Vali Deniz'e

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, mazbatasını aldıktan sonra ilk resmi ziyaretini, Manisa Valisi Ahmet Deniz'e gerçekleştirdi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nin ardından mazbatasını alarak, yeni dönem için görevine başladı. Başkan Çelik mazbatasını aldıktan sonra ilk resmi ziyaretini Manisa Valisi Ahmet Deniz'e gerçekleştirdi. Cenabı Hak'kın takdiri ve Şehzadeler halkının teveccühü ile bir dönem daha Şehzadeler halkının hizmetkarı olarak görevlendirildiklerini kaydeden Başkan Çelik, Vali Deniz'e kendilerini kabulleri nedeniyle teşekkür etti. Başkan Çelik, “İlk resmi ziyaretimizi sayın valimize gerçekleştiriyoruz. Valimiz devletimizin ve hükümetimizin Manisa'daki en üst amiri, bizlerin başı, büyüğü. Şüphesiz ki devletin valisinin bizlerin yanında olması, bize ışık tutması, bizim açımızdan son derece önemli. Bu noktada bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sayın Valimizin rehberliğinde, katkı ve destekleriyle Şehzadeler Belediyesi olarak halkımıza en iyi hizmeti verebilmek için çaba ve gayret sarf edeceğiz. Bugüne kadarki katkı ve destekleri için Sayın Valimize Şehzadeler halkı adına teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bundan sonra da büyük bir uyum ve ahenk içerisinde, el birliğiyle, daha güzel hizmetleri yapabilmek için çaba ve gayret sarf edeceğiz. Bizi kabul ettikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Çelik'e yeni döneminin hayırlı olması temennisinde bulunan Manisa Valisi Ahmet Deniz, “Allah utandırmasın. Zaten birlikte çalışıyorduk. Yeni bir belediye kurmak zordur. Kaymakamlıklardan bunu biliyoruz. Vatandaşlarla, kurumlarla güzel bir diyaloğunuz var. Bundan sonraki çalışmalarınız için başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.