Başkan Çelik'ten LGS'ye girecek gençlere moral hediyesi

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, pazar günü girecekleri Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi'nde (ŞEGEM) verilen kurslar ile hazırlanan öğrencileri ziyaret ederek, sınav öncesi hem gençlere moral verdi hem de onlara kazanacakları liselerde kullanmaları için çanta hediye etti.

Eğitimini iyi bir lisede sürdürmek isteyen gençler, bir yıldır hazırlandıkları LGS'ye hafta sonu girecek. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, pazar günü girecekleri sınav öncesi bu zorlu maratona ŞEGEM'de verilen kurslar ile hazırlanan öğrencileri ziyaret ederek, onlara hem moral hem de sınav hediyesi verdi. Beraberindeki Başkan Yardımcıları Ahmet Songüler ve Bilal Demir ile birlikte ŞEGEM'i ziyaret eden Başkan Çelik, sınıfları dolaşarak sınava hazırlanan 55 öğrenci ile bir araya geldi. Öğrenciler ile tek tek sohbet eden ve onlara hangi liseyi kazanmak istediklerini soran Başkan Çelik, girecekleri sınav öncesi başarı dileklerini iletti, Şehzadelerin gençlerine inandıklarını söyledi. Başkan Çelik, sınav öncesi gençlere moral ve motivasyon olması amacıyla bir de çanta hediye etti.

Gençlere güvendiğini belirten Başkan Çelik, “Bilindiği gibi uzun yıllardır Gençlik Merkezimizde gençlerimize yönelik çeşitli faaliyetlerimiz oluyor. Bunlardan bir tanesi de liseye hazırlanan öğrencilerimize kurs veriyoruz. Nitelikli öğretmenlerimizin riyasetinde bir yıldır kursumuz devam etti. Buradaki gençlerimiz nasipse pazar günü LGS'ye katılacaklar. Bu sınav öncesi ben de kendilerini ziyaret ederek, başarı dileklerimi ilettim. Kendilerine güvenip, inandığımızı, Şehzadelerin gençlerinin başaracağını dile getirdim. Gençlerimizde o azmi, gözlerinde o ışığı gördüm. Hem burada bulunan hem de tüm yavrularımıza sınavda üstün başarılar diliyorum. Kendilerine birer de çanta hediye ettik. İnşallah kazandıkları liselere giderken bu çantayı kullansınlar diye. Pandemi sürecinde zaman zaman kapanmalar oldu. Öğretmenlerimizin gayretiyle o dönemde de kursumuz online olarak devam etti. Tüm eğitim gönüllülerine mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum”

Hafta sonu yapılacak olan sınava Şehzadeler ilçesinden girecek olan 2 bin 120 öğrenciye hediye edilen çantalar öğrencilerin adreslerine gidilerek teslim edildi. Belediye görevlileri daha önceden belirlenen öğrencilerin evlerini ziyaret ederek, hem Başkan Çelik'in hediyesini hem de onlara hitaben yazılmış mektubunu öğrencilere teslim etti. Başkan Çelik'ten gelen mektup ve hediyeyi alan öğrenciler ise yapılan jest karşısında mutlu olup moral bulurken, Başkan Çelik'e de teşekkür ettiler.