Başkan Çelik'ten oda başkanlarına ziyaret

Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Ömer Faruk Çelik, seçim çalışmaları kapsamında Marangozlar Odası, Madeni Sanatkârlar Odası, Motorlu Araç Tamircileri Odası ve K.E.S.S Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Türek' i ziyaret etti.

Şehzadeler'de 5 yıllık süre içerisinde yapılan hizmetlerde hiç kimseyi ayırmadan 171 bin vatandaşın tamamında eşit şekilde hizmetler yaptıklarını ifade eden Başkan Çelik “Birçok hizmeti Şehzadelerimize kazandırdık. Vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Şehzadelerimize her alanda eserler kazandırdık. Bunları yaparken hiç bir insan ayrımı yapmadan çalıştık. Bizim kapımız, gönlümüz ve yüreğimiz herkese açık oldu. Bize oy veren vermeyen insan ayrımı yapmadan bütün mahallelerinde hizmet götürdük. Bugün sadece AK Parti'liler ve Milliyetçi Hareket Partililer değil farklı siyasi görüşlere sahip vatandaşlarımız, bize gönüllerinin bizden yana olduğunu ifade edebiliyorsa, bu bizim 5 yıl boyunca herkesi kucaklamamızın ve herkese eşit şekilde hizmet etmemizin bir göstergesidir" dedi.

Oda başkanlarıyla sürekli istişarelerde bulunduklarını söyleyen Çelik, "Her zaman için değerli başkanlarımız ve yönetimleri ile bir araya geldik. Ziyaretler yaptık. Esnaf danışma meclislerinde bir araya geldik. Bizim ziyaretlerimiz 5 yıl boyunca her zaman devam etti. İyi günde, kötü günde herkesin yanında olabilmek için çaba sarf ettik. Hafta sonları tatil yapmak yerine vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bunu yaparken de tanıdık, tanımadık, partili, partisiz ayrım yapmadan herkesin gönlünü almaya çalıştık. Bugün bütün bunların gönül rahatlığı içerisindeyiz. 5 yıl boyunca başımızı yere eğdirecek bir yanlışın içinde olmadık. Gönül rahatlığıyla bir kampanya yürütüyoruz" diye konuştu.

Çalışmalarından dolayı Başkan Çelik'i kutlayan K.E.S.S Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Türek “Sizleri aramızda görmekten mutluluk duyduk. İnşallah rabbim çıktığınız bu yolda size ikinci dönemde de Manisa'ya hizmet etmeyi nasip etsin. Siz halkımızın deyimi ile gönüllerin başkanısınız. Mütevaziliğiniz ve insanlarla ikili ilişkileriniz ile bunu sonuna kadar hak ediyorsunuz. Bir Belediye Başkanı gibi değil halkın içinden biri gibi davranıyorsunuz. Rabbim her zaman destekçiniz olsun. Bizler her zaman elimizden geldiği gibi size destek olacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Çelik'e ziyaretler esnasında AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, MHP İlçe Başkanvekili Mustafa Zeybek ve partililer eşlik etti.