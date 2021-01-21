Başkan Çelik'ten Sancaklıbozköy'e düğün salonu müjdesi

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Sancaklıbozköy Mahallesi'ne, mahallenin ihtiyacı olan düğün salonunu yapacaklarının müjdesini verdi. Kiraz Pazarı'nın yan tarafına inşa edilecek tesis için proje aşamasına gelindiğini duyuran Başkan Çelik, “Kapalı ve açık düğün salonları, otoparkı, çay bahçesi ve rekreasyon alanıyla bir tesisi, birkaç ay içerisinde ihale edecek ve kısa süre içerisinde de tamamlayarak, halkımızın hizmetine sunacağız. Şimdiden hayırlı olsun.” dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Sancaklıbozköy Mahallesi'ne düğün salonu yapacaklarının müjdesini verdi. Hafta sonu mahallede incelemelerde bulunan Başkan Çelik, tesisi daha önce hayata geçirdikleri Türkiye'nin en modern Kiraz Pazarının yanında inşa edeceklerini duyurdu. Başkan Yardımcısı Mehmet Kavas, birim müdürleri ve Mahalle Muhtarı Kadir Dalgın ile birlikte proje sahasında incelemelerde bulunan Başkan Çelik şöyle dedi: “Bilindiği gibi Türkiye'nin en güzel Kiraz Pazarını Şehzadelerimizde Sancaklıbozköy Mahallemize yaparak kazandırmıştık. Burada 60'ın üzerinde tüccarımız sezonda üreticilerimizin bin bir zahmetle ürettikleri kirazlarını alarak Türkiye ve dünyaya ihraç ediyorlar. Bölgemizin ekonomisine çok ciddi bir katkı sağlayan tesisimizi kazandırmış olmak bizi de ziyadesiyle mutlu ediyor. Sancaklıiğdecik, Karaoğlanlı, Sancaklıbozköy, Sancaklıkayadibi, Sancaklıuzunçınar gibi mahallelerimizden üreticilerimiz ürettikleri kirazlarını buraya getirerek satabiliyorlar.”

“Birkaç ay içerisinde ihalesi yapılacak”

Kiraz Pazarının olduğu alanın çok büyük bir alan olduğunu belirten Başkan Çelik, Sancaklıbozköy Mahallesi'nin uzun yıllardan beri bir düğün salonuna ihtiyaç duyduğunu hatırlatarak, “Eski belediye binasında bir salon var ancak çok küçük, ihtiyaca cevap veremiyor. Buranın tahsisiyle ilgili gerekli izinleri aldık. Proje çalışmalarımızı da sonlandırmak üzereyiz. İnşallah buraya yaklaşık 750 metrekarelik bir kapalı salonu, bin metrekarelik açık düğün salonu, çay bahçesi ve rekreasyon alanı olacak şekilde çok güzel bir projeyi kazandıracağız. Birkaç ay içerisinde ihaleye çıkarmayı, ardından da hızla tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun. Rabbim kazasız belasız tamamlayıp, açmayı nasip etsin. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Muhtar Dalgın teşekkür etti

Sancaklıbozköy Mahalle Muhtarı Kadir Dalgın ise memnuniyetini ifade ederek, “Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Ömer Faruk Çelik Beye mahallemize verdiği önemden dolayı sonsuz teşekkürlerimiz sunuyorum. Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir Kiraz Pazarını bize hediye etti. Kendisinin emek ve gayretleri ile oldu bu. Şimdi de önemli bir ihtiyacımız olan düğün salonunun müjdesini verdi. İnşallah en kısa sürede temelini atıp, bitirmeyi nasip eder. Mahallemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.