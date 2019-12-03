Başkan Çelik'ten Şehzadeler'e dev yatırım müjdesi

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Ankara temaslarıyla ilgili meclis üyelerine bilgi veren Başkan Çelik, kentsel dönüşüm, toplu konut, millet bahçesi ve toplam 5 milyon TL'lik spor kompleksleriyle ilgili yatırımları açıkladı.

Şehzadeler Belediye Meclisi yılın son toplantısını Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirdi. Toplantıda Başkan Çelik, Şehzadeler'e yatırım müjdelerini duyurdu. Açılış konuşmasını yapan Başkan Çelik, "Geride bıraktığımız yılda Şehzadelerimiz için ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız için birçok önemli karara hep birlikte imza attık. Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz. Bu gök kubbede hoş bir seda bırakabiliyorsak ne mutlu bizlere diyor; sizlerin ve tüm hemşehrilerimizin 2020 yılını şimdiden kutluyorum. Yeni yılın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

Toplu konut projesi için ihaleye çıkılıyor

Geçtiğimiz hafta Ankara'da gerçekleştirdiği temaslar hakkında meclisi bilgilendiren Başkan Çelik, müjdelerini sıraladı. Şehzadeler Belediyesinin Sancaklı Bozköy'de hayata geçireceği toplu konut projesi ve 5 mahallede gerçekleştireceği kentsel dönüşüm çalışmalarında önemli bir mesafeyi kat ettiklerini duyuran Başkan Çelik, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la yaptıkları görüşmeler neticesinde toplu konut projesi için ihaleye çıkılması talimatının verildiğini açıkladı. Başkan Çelik, “TOKİ Başkanımız Sayın Ömer Bulut'u ziyaret ettik. TOKİ başkanımızla yaptığımız görüşmelerde Sancaklıbozköy Mahallesinde 100 dönümlük imarını tamamlayıp, tapusunun TOKİ'ye çıkartılmasına vesile olduğumuz alandaki toplu konut projemizi görüştük. Ardından da 5 mahallemizi kapsayan 365 dönümlük alandaki kentsel dönüşüm projemizde gelinen son noktayla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Akabinde Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'u milletvekillerimiz ile birlikte ziyaret ettik. Bu görüşmemizde Bakanımız toplu konut projemizin ihalesine çıkılmasının talimatını verdi. Yine aynı bölgede TOKİ'ye ait olan 200 dönümlük alan ile ilgili de plan ve proje çalışmalarının hızlandırılması noktasında mutabık kaldık” şeklinde konuştu.

Uzun süredir üzerinde çalıştıkları kentsel dönüşüm projesinin de Bakan Kurum ile yaptıkları görüşmede gündeme geldiğini aktaran Başkan Çelik, Bakan Kurum'un projeye sahip çıktığını açıklayarak, şöyle konuştu; “Kentsel dönüşüm projemizle ilgili çok verimli görüşmelerimiz oldu. Sayın Bakanımız projeye sahip çıkıyor ve bakanlık desteğinin arttırılması yönünde sözünü aldık ve yine Bakanımız milletvekillerimiz ile birlikte yaptığımız davet neticesinde Manisa'ya geleceğinin sözünü verdi. Önümüzdeki günlerde Manisa'mızı şereflendirecek ve kentsel dönüşüm projesini yapacağımız bölgeyi de bizzat kendisi inceleyerek, bu projenin sahibi ve takipçisi olacağını orada da bir kez daha ifade etmiş olacak”

Şehzadeler'e millet bahçesi

Görüşmede Bakan Kurum'a Şehzadelerin büyük bir ihtiyacı olan millet bahçesi talebini de ilettiklerini ifade eden Başkan Çelik, bu konuda iki alternatif alan sunduklarını söyledi. Başkan Çelik, “Şehzadeler ilçemiz kadim Manisa, eski bir yerleşim yeri. Zamanında yapılan yoğun yapılaşma nedeniyle yeşil alan olarak değerlendirebileceğimiz büyük çaplı bir alanımız, yerimiz yok. İnsanlarımızın nefes alabileceği, vakit geçirebileceği, çocuklarımızın oynayabileceği geniş yeşil alan eksiğimiz var. İlçemizin büyük bir millet bahçesine ihtiyacı var. Bu noktada da Bakanımıza iki ayrı dosya sundum. Birincisi Doğu Kışla'nın olduğu bölgede 142 dönümlük bir alanın millet bahçesine dönüştürülmesi. İkincisi de Sümerbank alanı olarak bilinen 92 dönümlük bir alan ki muhtemelen önümüzdeki günlerde Özelleştirme İdaresi'ne iade edilecek. İade edildikten sonra buranın bakanlığımız tarafından alınarak bir millet bahçesine dönüştürülmesi önerisini getirdik. Sayın Bakanımız her iki öneriye de sıcak baktı, talimatlarını verdi. Bunlardan bir tanesi inanıyorum ki hayata geçecektir. Sayın Bakanımız Manisa'ya geldiğinde müjdeyi açıklayabilir. Şehzadelerimize, Manisa'mıza büyük bir millet bahçesini de bakanlığımızın desteğiyle kazandırmış olacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Çelik, Bakan Kurum'un talimatları sonrasında bakanlık bürokratlarının hemen Manisa'ya geldiğini ve toplu konut sahası ile kentsel dönüşüm yapılacak mahallelerde Şehzadeler Belediyesi teknik ekipleri ile birlikte yerinde incelemelerde bulunduklarını söyledi.

4 mahalleye 5 milyonluk yatırım

Ankara'dan spor camiası için de müjdelerle dönen Başkan Çelik, dört mahalleye Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteği ile 5 milyon TL'lik dört ayrı spor kompleksinin yapılacağını belirtti. Başkan Çelik, “Ankara temaslarımızda aynı zamanda Manisalı hemşehrimiz olan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile de bir araya geldik. Bu görüşmede de ilçemiz için dört ayrı yatırımın sözünü aldık. Birincisi daha önce belediye meclisimizden tahsisini gerçekleştirdiğimiz Aşağıçobanisa'daki İsmail Şahin Spor Kompleksiyle ilgili 3 milyon TL'lik yatırım onaylandı ve şu an ihale sürecinde. Çok güzel bir tesisi Şehzadelerimize kazandırmış olacağız. İkincisi Selimşahlar Mahallesi'ne bir halı saha, üçüncüsü Karayenice Mahallesi'ne bir halı saha, dördüncüsü de Ahmet Bedevi Mahallesi'ne halı saha standartlarının da üzerinde, amatör spor kulüplerinin antrenmanlarını da yapabilecekleri bir sahanın yapımıyla ilgili Sayın Bakanımız destek sözü verdi. Önümüzdeki günlerde bu dört tesisle ilgili çalışmalar başlayacak. Nihayetinde bu yıl içerisinde Şehzadelerimize yaklaşık 5 milyon TL'lik bir yatırımın gerçekleşmesini temin etmiş olacağız. Şimdiden Şehzadelerimize kazandıracakları yatırımlar ve projelerimize verdikleri destek nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'a; kıymetli hemşehrimiz, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan, projelerimizde destek ve katkılarını esirgemeyen değerli milletvekillerimize şahsım ve Şehzadeler halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Çelik'in değerlendirmelerinin ardından mecliste 27 madde görüşülerek karara bağlandı. Yeni yılın ilk meclisinin 3 Ocak Cuma günü saat 17.00'da yapılması kararlaştırıldı.