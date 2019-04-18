Başkan Çelik'ten Şehzadeler'e OSB müjdesi

OSB müjdesini MTSO Başkanı Mehmet Yılmaz ve yönetiminin tebrik ziyaretinde müjdeleyen Başkan Çelik, "Kuracağımız OSB'nin nasıl bir alanda ve hangi cins olacağını da sayın başkanımız ve ekibiyle istişare ederek, ortak akılla belirleyeceğiz." dedi.

31 Mart seçimleri sonrasında tebrikleri kabul eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Mehmet Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinde Şehzadeler'e OSB müjdesi verdi.

“Allah her şehre Ömer Faruk Çelik gibi bir başkan nasip etsin”

Yönetimiyle birlikte Başkan Çelik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan MTSO Başkanı Mehmet Yılmaz daha önce Başkan Çelik için kullandığı bir cümleyi hatırlatarak şöyle konuştu: “Hayırlı uğurlu olsun. Nazik kabulünüz için şahsım ve kurumum adına çok teşekkür ediyorum. Daha önce bir şey demiştim. Allah herkese, her şehre Ömer Faruk Çelik gibi bir başkan nasip etsin demiştim. Tekrar nasip oldu. İnşallah bu süreçte geçmişteki olumlu yanlarımızı koruyarak, bazı olumsuzlukları da şehir adına gidererek, Manisa'ya katma değer katmak için birlikte projeler yapacağımıza inancımız tam. İkinci döneminizde Rabbim utandırmasın. Şehrimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

Şehzadeler'e OSB kurulacak

MTSO Başkanı Mehmet Yılmaz ve yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise ziyarette Şehzadeler'e bir de OSB müjdesi verdi. Başkan Çelik şöyle konuştu: “Manisa Ticaret ve Sanayi Odası göz bebeği kurumlarımızdan biri. Benim de üyesi olduğum ve bir dönem meclis üyeliğini de yaptığım tertemiz bir kuruluş. Bugüne kadar çok sağlıklı ilişkilerimiz, ortak çalışmalarımız oldu. İnşallah bundan sonra daha çok ortak çalışmalara imza atacağız. Nasip olursa Şehzadeler ilçemizin sınırları içerisinde bir organize sanayi bölgesi çalışmamız var. Bunun detaylarını sayın başkanımız ve ekibiyle de istişare ederek, nasıl bir alanda ve cinsinin ne olacağıyla ilgili ortak bir akıl oluşturarak, el birliğiyle hizmet edecek, çalışacağız. Ben bugüne kadar ki belediyemize, şahsıma katkıları, destekleri için başkanımızın şahsında odamızın mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da inşallah aramızdaki iş birliği ve uyum artarak devam edecek.”