Başkan Çelik'ten teşekkür turu

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 31 Mart seçimlerinin ardından Gökbel, Kalemli, Belenyenice ve Karayenice mahallelerini ziyaret ederek, Cumhur İttifakı'na verilen destek nedeniyle vatandaşlara teşekkür etti.

31 Mart seçimlerinde yeniden Şehzadeler Belediye Başkanlığına seçilen Ömer Faruk Çelik, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Belediye Meclis üyeleri ve başkan yardımcıları ile birlikte Gökbel, Kalemli, Belenyenice ve Karayenice mahallelerini ziyaret ederek, Cumhur İttifakı'na verilen destek nedeniyle vatandaşlara teşekkür etti.

Başkan Çelik ve beraberindekilerin ilk durağı Gökbel Mahallesi oldu. Burada vatandaşlar ile bir araya gelen Başkan Çelik, Gökbel Mahallesi'nin yüzde 91'lik bir oranla şahsına ve Cumhur İttifakı'na destek verdiğini ifade etti. Verilen destek için Gökbel'deki vatandaşlara ayrı ayrı teşekkür ettiğini kaydeden Başkan Çelik, “Oy veren, vermeyen Gökbel'de yaşayan herkese teşekkür ediyorum. Hiç şüpheniz olmasın ki biz de bu desteğe layık olabilmek için var gücümüzle çalışacağız. Hem Gökbel hem de bütün mahalleleri daha da güzelleştirebilmek için çaba ve gayret sarf edeceğiz. yüzde 91'lik destek çok ciddi bir destek. Türkiye'de az görülen desteklerden birisi. Sizin bu teveccühünüz bizim sırtımızdaki yükün ne kadar ağır olduğunu hissettirdi. İlçe başkanlarımız ve teşkilatlarımız adına bir kez daha teşekkür ediyorum”

Şehzadeler Mehter Takımı'nın mini bir konser de verdiği ziyarette, daha sonra vatandaşlara pilav ikramında bulunuldu. Başkan Çelik ve ilçe başkanları pilav kazanlarının başına geçerek, vatandaşlara servis yaptı.

Başkan Çelik ve beraberindekiler daha sonra Kalemli, Belenyenice ve Karayenice mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.