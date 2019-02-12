Başkan Çelik'ten Ticaret Borsasına ziyaret

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, seçim çalışmaları kapsamında, Manisa Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. Başkan Çelik, Şehzadeler'de hizmet ederken sivil toplum kuruluşlarını şehirde bir figüran olarak değil, bir aktör olarak gördüklerini ifade etti.

31 Mart yerel seçimleri kapsamında sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Şehzadeler adayı Ömer Faruk Çelik, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap'ı ziyaret ederek Cumhur İttifakı için destek istedi. Ziyaretinde Başkan Çelik'e AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, MHP Şehzadeler İlçe Başkanvekili Mustafa Zeybek ve parti yöneticileri de eşlik etti.

Cumhur İttifakının Türkiye'nin birlik ve beraberliği için bir araya gelinerek kurulmuş olan bir ittifak olduğunu ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Görev yaptığımız 5 yıllık süre içerisinde defalarca ziyaretlerimiz oldu. Manisa'da görev yapan tüm sivil toplum kuruluşlarımız ile çok sağlıklı bir iletişimimiz oldu. Şehrin yönetiminde sivil toplum kuruluşlarını bir figüran değil, bir aktör olarak kabul ettik. Hem ortak projelere imza attık, hem de şehrimiz ve Ticaret Borsamız ile ilgili konularda fikir alışverişinde bulunarak ortak akıl oluşturduk. Bu nedenle bu seçim çalışmalarında bu ziyaretlerin rahatlık ve mutluluğun yaşadığımı ifade etmek istiyorum. Çünkü biz verdiğimiz sözleri yerine getirdik. Çünkü biz yüreğimizi Şehzadeler'de yaşayan 171 bin vatandaşımızın tamamına açtık. 67 Mahallemizin tamamına eşit şekilde hizmetler götürdük” dedi.

Şehzadeler Belediyesinin yeni kurulan bir ilçe olmasına rağmen ilçeye güzel eserlerin kazandırıldığını ifade eden Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, “Ömer Faruk Çelik Başkanımız güler yüzüyle mütevazı kişiliği ile herkes tarafından sevilen bir insan. Manisa'nın büyükşehir olması ile birlikte Ömer Faruk Çelik Bey sıfırdan bir belediye kurmanın zorluklarını yaşadı. Manisa'da da güzel yatırımlar oldu. Bizlerde bunları yakından takip ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde kendi ailemle Şehzadeler Park'ı gezmeye gidince oradaki kalabalığı görünce Manisa'ya çok güzel bir hizmetin kazandırılmış olmasının gururunu yaşadım ve çok mutlu oldum. Ticaret Borsası olarak yaptığımız tüm etkinliklerimizde başkanımız her zaman bizim yanımızda oldu. Bizde her zaman başkanımızın yanında olmaya önem gösterdik. Bugünden sonra da aynı şekilde başkanımızın yanında olacağız. Başkanımıza 31 Mart seçimlerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.