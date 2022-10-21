Başkan Çelik'ten Vali Karadeniz'e ‘Manisa'nın fethi' daveti

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’i makamında ziyaret ederek, “Manisa’nın Fethi’nin 709.
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret ederek, “Manisa'nın Fethi'nin 709. yılı ve Saruhan Bey'i Anma-Konferans ve Kur'an-Kerim Ziyafeti” programına davet etti.
Başkan Çelik, Şehzadeler Belediyesi ve Birlik Vakfı iş birliğinde 26 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan “Manisa'nın Fethi'nin 709. yılı ve Saruhan Bey'i Anma- Konferans ve Kur'an-ı Kerim Ziyafeti” programına Vali Yaşar Karadeniz'i davet ederek programa ilişkin Vali Karadeniz'e bilgi verdi.
Vali Karadeniz, Başkan Çelik'in ziyareti ve davetinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti.