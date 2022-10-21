Başkan Çelik'ten Vali Karadeniz'e ‘Manisa'nın fethi' daveti

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret ederek, “Manisa'nın Fethi'nin 709. yılı ve Saruhan Bey'i Anma-Konferans ve Kur'an-Kerim Ziyafeti” programına davet etti.

Başkan Çelik, Şehzadeler Belediyesi ve Birlik Vakfı iş birliğinde 26 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan “Manisa'nın Fethi'nin 709. yılı ve Saruhan Bey'i Anma- Konferans ve Kur'an-ı Kerim Ziyafeti” programına Vali Yaşar Karadeniz'i davet ederek programa ilişkin Vali Karadeniz'e bilgi verdi.

Vali Karadeniz, Başkan Çelik'in ziyareti ve davetinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti.