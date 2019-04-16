Başkan Çelik'ten Yeşilköy'e teşekkür ziyareti

İkinci kez Şehzadeler Belediye Başkanı seçilen Ömer Faruk Çelik, seçimlerin ardından mahalle ziyaretleri yaparak vatandaşlara seçimlerde şahsına ve Cumhur İttifakına verdikleri destek için teşekkür ziyaretlerine devam ediyor. Yeşilköy Mahallesinde esnaflar ve vatandaşlar ile bir araya gelen Başkan Çelik, Şehzadeler Belediyesi'nde ilk dönemde sergiledikleri insan odaklı belediyecilik anlayışını ikinci dönemde de sürdüreceklerini dile getirerek, “Şehzadeler halkına seçimlerde verdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Verdikleri destek ile omzumuzdaki yükün ağırlığını bizlere bir kez daha hatırlatmış oldular. Biz de bu güvene layık olmanın, onları mutlu edecek hizmet ve yatırımları ilçemize kazandırabilmenin gayreti ve çabası içerisinde olacağız.” şeklinde konuştu.

Memnuniyetini kemanını konuşturarak gösterdi

Yeşilköy'de esnaf ziyaretleri yapan Başkan Çelik, mahalleye gerçekleştirdiği daha önceki ziyaretlerde koyu bir CHP'li olduğunu ancak yapılacak seçimlerde kendisine destek vereceğini açıklayan Recep Coşkun adlı vatandaşı bir kez daha iş yerinde ziyaret etti. Koyu siyaset yapmayı bıraktığını ve seçimlerde artık adaya göre hareket etmeye başladığını bir kez daha bu ziyarette dile getiren Recep Coşkun, Başkan Çelik'e ziyareti için teşekkür etti, bir de sürpriz yaptı. Coşkun, kemanıyla Başkan Çelik'e bir resital yaparak, hem kulakların pasını sildi hem de memnuniyetini bu şekilde ifade etmiş oldu.