Başkan Çerçi 23 Nisanlı öğrencilerle buluştu

Mehmet Çerçi, 23 Nisan İlkokulu öğrencileriyle buluştu.

Mehmet Çerçi, Eşi Melek Çerçi ile birlikte 23 Nisan İlkokulunda düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi. 1. sınıf öğrencilerinin düzenlediği etkinlikte öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Çerçi, onlarla yakından ilgilendi. Miniklere Yerli malı kullanmanın önemini anlatan Başkan Çerçi, bu konuda öğrencilerden söz aldı. Belediye olarak eğitime imkanları ölçüsünde destek verdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Çerçi, değerler eğitiminin önemine dikkat çekti.