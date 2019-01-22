Başkan Çerçi adaylık başvurusunu yaptı

Mehmet Çerçi, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için AK Parti Yunusemre İlçe Başkanlığına adaylık başvurusunu yaptı.

Mehmet Çerçi, Yunusemre Belediyesi başkan adaylığı için başvurusunu AK Parti Yunusemre İlçe Başkanlığı'na yaptı. Başvurusunu Eşi Dr. Melek Çerçi ile birlikte yapan Başkan Çerçi'yi ilçe yöneticileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve meclis üyeleri yalnız bırakmadı. Parti binası önünde vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Başkan Mehmet Çerçi, vatandaşlarla yakından ilgilendi. Daha sonra İlçe Başkanı Fatih Katıöz'le bir araya gelen Başkan Çerçi başvurusunu yaptı. Yaklaşan seçimlerin önemine dikkat çeken İlçe Başkanı Katıöz, Cumhur ittifakı ile 11 ilçede AK Parti, 6 ilçe ve büyükşehir adaylığının MHP'ye bırakıldığını kaydetti. Başkan Çerçi'nin büyük başarısının yeni dönemde de devam edeceğine inandığını dile getiren Katıöz, adaylık başvurusunun hayırlı olmasını diledi.

Kurucu belediye başkanı olarak geriye baktıklarında ilçeye güzel hizmetler yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Başkan Mehmet Çerçi, vatandaşlara yeniden hizmet etmek için aday olduğunu belirtti. Başkan Çerçi, göreve gelir gelmez kolları sıvadıklarını dile getirerek, “Seçim döneminin ardından 7-8 ay gibi bir sürede kuruluşumuzu tamamlayarak görev süremiz boyunca Türkiye'ye örnek projeleri hayata geçirdik. Yunusemre Belediyesi olarak Manisa'ya değil Türkiye'ye örnek projelere imza attık. Gönül belediyeciliği alanında Türkiye'nin en başarılı belediyesi ödülünü almış bir belediyeyiz. Bu başarıda personellerimizin ve teşkilatımızın büyük katkısı var. Teşkilatımız görev sürecimizde yanımızda dimdik durdu. Ben kendilerine de teşekkür ediyorum. Belediyesi olarak görev dönemimiz boyunca gönüllerde iz bırakmaya çok önem verdik, Toplumun tüm kesimlerine ulaştık. Bu çalışmalarımız aynı şekilde kaldığı yerden inşallah devam edecek. 31 Mart'ta da en büyük başarıyı yakalayacağımıza yürekten inanıyorum. Rabbimize inanıyoruz, halkımıza, teşkilatımıza güveniyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakının da önemine atıfta bulunan Belediye Başkanı Çerçi, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin himayelerinde kurulan cumhur ittifakı, ülkemizin bekası adına çok önemli. Cumhur İttifakı'nın yolu açık, Türkiye'nin ufku aydınlıktır. Cumhur İttifakı'nın Yunusemre Belediye Başkan Adayı olarak hedefimiz 2018 Genel Seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde de milletimizin taktiri ile Büyükşehir, Yunusemre ve tüm ilçelerinde Cumhur İttifakı zaferi ile taçlandırmaktır. İttifak ruhuna bağlı kalacağız. Dayanışma içerisinde iyi bir seçim süreci yaşayacağımıza inanıyorum” dedi.