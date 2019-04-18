Başkan Çerçi AK Parti Yunusemre Teşkilatını ağırladı

Mehmet Çerçi'yi ziyaret ederek yeni dönemde başarılarının devamını diledi.

AK Parti Yunusemre İlçe Teşkilatı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında mazbatasını alarak göreve başlayan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'yi ziyaret etti. Ziyarette İlçe Başkanı Fatih Katıöz'e İlçe Kadın Kolları Başkanı Ebru Kaplan, İlçe Gençlik Kolları Başkanı İlkcan Durmaz, İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök ve ilçe teşkilatı üyeleri eşlik etti. Başkan Çerçi'nin şehre değer katacak projelere yeni dönemde de devam edeceğine inandığını belirten İlçe Başkanı Katıöz, Belediye Başkanı Çerçi'ye görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çerçi ise, “Teşkilatlarımız ile uyumlu bir şekilde seçim dönemi geçirdik. Emek sarf edip çalışarak seçim dönemine katkıda bulunan bütün teşkilat mensuplarımıza çok teşekkür ederim. Yunusemre Belediyesi olarak amacımız güzel hizmetlerimize devam etmek” diye konuştu.