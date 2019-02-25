Başkan Çerçi Akmescit'te destek istedi

Mehmet Çerçi, Akmescit Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinin önemini anlatan Başkan Çerçi, yeni dönem için de güzel projeler hazırladıklarını söyledi.

Mahalle ziyaretlerini sürdüren Yunusemre Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı adayı Dr. Mehmet Çerçi, Akmescit Mahallesinde esnaf ziyareti yaparak, vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarette Başkan Çerçi'ye AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, meclis üyesi adayları ve partililer eşlik etti.

Yaklaşan seçimlerin önemine atıfta bulunan Cumhur İttifakı adayı Dr. Mehmet Çerçi, vatandaşlardan destek istedi. İlçenin kurucu belediye başkanı olarak mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda projeler ürettiklerini kaydeden Başkan Çerçi, bu projeleri yaparken vatandaşların görüşlerini de dikkate aldıklarını belirtti. 31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimlerinde destek isteyen Cumhur İttifakı adayı Çerçi, “5 yıl boyunca ilçemizde ayrım gözetmeksizin tüm mahallelerimizin ihtiyaçlarını dikkate alarak hizmet götürdük. Rutin hizmetlerin yanı sıra dev projelerle de pek çok belediyeye örnek olduk. Toplu konut hamleleri, kentsel dönüşüm projeleri, modern pazaryeri bunlardan yalnızca bazıları. 31 Mart günü Allah'ın izniyle zafere ulaştığımızda Yunusemre'ye vizyon katacak projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Merhume Rabia Veliar ile Merhum Ahmet Yılmaz'ın ailesini de ziyaret eden Başkan Çerçi, taziyelerini ileterek, ailelerin acısını paylaştı.