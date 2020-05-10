Başkan Çerçi anneleri evlerinde ziyaret etti

Mehmet Çerçi, korona virüs nedeniyle bu yıl buruk geçen Anneler Gününde evde kalan anneleri unutmadı. Başkan Çerçi, anneleri evlerinde ziyaret edip Anneler Gününü kutlayarak hediyeler takdim etti.

Mehmet Çerçi, bu yıl korona virüs (kovid-19) nedeniyle evlerinde kalan anneleri unutmadı. Anneleri evlerinde ziyaret eden Başkan Mehmet Çerçi, Anneler Gününü kutladı. Başkan Çerçi'ye ziyaretlerde Başkan Yardımcısı Musa Dirik de eşlik etti. Annelere hediyeler veren ve kendisinden istekleri olup olmadığını soran Başkan Çerçi, varsa taleplerini tek tek not aldı. Akmescit, Topçuasım, Yenimahalle, Barbaros, Hafsasultan ve Uncubozkoy Mahallelerindeki anneleri ziyaret eden Başkan Çerçi, annelerle sohbet etti. Başkan Çerçi, yaptığı açıklamada “Bu yıl korona virüs nedeniyle anneler gününü biraz buruk geçiriyoruz. Annelerimizin kendilerini yalnız hissetmemesini istedik. Onları evlerinde ziyaret ederek anneler günlerini kutladık. Onların yüzündeki tebessüm her şeye değer. Aklımda kalan isimlerden Fatma, Mürvet, Huriye, Bahriye, Güngör, Filiz annelerimizi ve birçok vatandaşımızı ziyaret ettik. İnşallah bu korona virüs sürecini atlattıktan sonra vatandaşlarımızla daha rahat birlikte olacağımız günleri hasretle bekliyoruz. Bu vesileyle tüm annelerimizin gününü kutluyorum” dedi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren anneler Başkan Çerçi ve Yunusemre Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.