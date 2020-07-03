Başkan Çerçi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'ı ağırladı

Mehmet Çerçi, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı konuk etti. Yunusemre'nin prestij projeleri arasında yer alan Yunus Emre Kültür Parkı gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, projeye hayran kalırken; Başkan Çerçi ve ekibini kutladı.

Mehmet Çerçi, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı Yunus Emre Kültür Parkı'nda ağırladı. Manisa'nın kültür turizmine katkı sağlayacak projeyi Yücel Yılmaz'a tanıtan Başkan Çerçi, İrfan Meclisi, Klasik Türk İslam El Sanatları Atölyesi, Müze, Misafirhane, Kafeterya, seyir terasları, oyun ve spor alanlarından oluşan projenin kente vizyon kattığını ifade etti. Projeye hayran kalan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “Çeşitli temaslarda bulunmak üzere İzmir'deydik. Program dönüşü Sevgili Dostum Mehmet Çerçi'yi de ziyaret ettik. Bulunduğumuz alan gerçekten hayranlık uyandırıyor. Başkanımızı ve ekibini kutluyorum” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çerçi ise günün anısına Yücel Yılmaz'a tablo hediye etti.