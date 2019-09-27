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Başkan Çerçi Barbaros'ta vatandaşlarla buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı Dr.

Mehmet Çerçi, mahalle ziyaretlerine Barbaros ile devam etti. Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Çerçi, esnafları da gezerek hayırlı kazançlar diledi.


Mahalle ziyaretlerini sürdüren Mehmet Çerçi, Barbaros Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Cuma Namazını mahalledeki Ali Ağa Camisi'nde kılan Başkan Çerçi, daha sonra esnaf ziyareti yaptı. Yoğun ilgi gören Başkan Çerçi, vatandaşların talep ve sıkıntılarını da dinledi.


Ziyarette Başkan Çerçi'ye AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz ve yönetimi, Belediye Meclis Üyeleri, Barbaros Muhtarı Siyami Alak ve vatandaşlar eşlik etti.

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