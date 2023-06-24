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Başkan Çerçi belediye personeliyle bayramlaştı

Manisa Yunusemre Belediye Başkanı Dr.

Mehmet Çerçi, Kurban Bayramı öncesi belediye binasında personeliyle bayramlaştı.


Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Kurban Bayramı öncesi belediye binasında personeliyle bayramlaşarak tüm çalışanlarına hayırlı bayramlar diledi. Bayramlaşmada Başkan Çerçi'ye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ve Müdürler eşlik etti. Belediye personelinin sağlıklı ve huzurlu bir şekilde Kurban Bayramını geçirmelerini dileyen Başkan Çerçi, “Personellerimizin ve vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; şehrimize, ülkemize ve tüm dünyaya mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Belediye olarak tüm ekiplerimiz ile Kurban Bayramında vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız” dedi.

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