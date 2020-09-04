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Başkan Çerçi domates üreticisiyle buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, domates üreticisiyle bir araya geldi.


Evlerde kış hazırlıkları başladı. Domates sosu, menemenlik, yemeklik, turşu için kolları sıvayan hanımlar, konserve ve salça yapıyor. Domates üretiminin yoğun olduğu Yunusemre'de hasat devam ederken; Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, domates üreticisini ziyaret etti. Belediye Başkanı Çerçi'ye ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Musa Dirik ve Belediye Meclis Üyesi İlkcan Durmaz eşlik etti. İşçilerle birlikte domates toplayan Başkan Çerçi, sıkıntıları dinledi. Üreticiye bol kazançlar dileyen Belediye Başkanı Çerçi, “Domateste hasat başladı. Domates, Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında. Özellikle salça yapımında. Hanımlarımız kışa hazırlık için salça ve konservelik yapıyor. İlçemizde de domates üretimi mevcut. Üreticimize bereketli bir sezon diliyorum” diye konuştu.

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