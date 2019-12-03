Başkan Çerçi engelli öğrencilerle buluştu

Mehmet Çerçi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Muradiye Aile Yaşam Merkezi'nde eğitim gören engelli öğrenciler ile bir araya geldi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Yunusemre Belediyesi tarafından etkinlik düzenledi. Muradiye Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen etkinliğe Mehmet Çerçi, Belediye Başkan Yardımcısı N. Elif Binici, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı ve yönetimi, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan ve yönetimi, Yunusemre İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Mehmet Ali Saygın öğrenciler ve veliler katıldı. Etkinlik kapsamında engelli öğrenciler şarkılar söyleyerek, halk oyunları oynadı. Başkan Çerçi de öğrenciler ile beraber harmandalı oynadı. Herkesin birer engelli adayı olduğuna dikkat çeken Yunusemre İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Bu özel günde sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Çok özel bir hizmet veriliyor burada. Bu tesisi bizlere tahsis eden Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye çok teşekkür ediyorum. Hiçbirimizin yarına garantisi yok. Her an birimizin başına bir şey gelebilir. Bu özel çocuklarımıza kucak açtığınız için sizlere tekrar tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Bu günün engelli bireylerin yaşadıkları sıkıntılar konusunda farkındalık oluşturmak anlamında önemli olduğunu belirten Başkan Çerçi ise belediye olarak engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmaya gayret gösterdiklerini dile getirdi. Belediye Başkan Çerçi, “Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Tesisimizde 60 engelli çocuğumuz eğitim alıyor. Öncelikle bu yavrularımız önce ailelerine sonra bizlere emanet. Bu çocuklarımız daha fazla ilgiyi alakayı hak ediyorlar. Buna da bir emanet gözüyle bakmamız gerekiyor. Onların sorunlarının çözümü, sosyal hayata katılabilmeleri, ailelerine destek verilmesi belki iş imkanları sağlanması konularında da başta devletimize, sosyal politikalar müdürlüklerimize, yerel yönetimlere önemli görevler düşüyor. Bu görevleri de en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Belediye olarak onların yanındayız. Ben çocuklarımızın hayatında yer alan herkese teşekkür ediyorum. Bütün çabamız onları biraz daha toplumun içine katabilmek ve ailelerine destek olmak” diye konuştu.

Etkinlik sonunda Başkan Çerçi ve beraberindekiler öğrencilere çeşitli hediyeler takdim ederek onlar ile pasta kesti. Etkinlik kapsamında Başkan Çerçi ve protokol üyelerine katkılarından dolayı teşekkür edilerek çiçek takdim edildi.