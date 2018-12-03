Başkan Çerçi engellilerle bir araya geldi

Mehmet Çerçi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli derneği temsilcileriyle bir araya geldi.

Mehmet Çerçi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Yunuspark Meydan Kafede engelliler ile bir araya geldi. Programda engelliler ile yakından ilgilenen Başkan Çerçi, bu günün farkındalık oluşturmak adına oldukça önemli olduğunu söyledi. Belediye Başkanı Çerçi açıklamasında, “Yapmamız gereken, engelli vatandaşlarımız için dünyayı kolay yaşanır bir hale getirmek, karşılaştıkları zorlukları en aza indirmek. Yunusemre Belediyesi olarak bunun için çalışıyoruz. Son yıllarda atılan olumlu adımlarla ülkemizde ciddi bir farkındalık oluştu. Bizler de Yunusemre Belediyesi olarak, engelli vatandaşlarımızın rahat yaşayabileceği bir şehir tasarlamaya devam ediyoruz. Öyle ki; belediye olarak hayata geçirdiğimiz bütün projelerde, bundan sonra atacağımız adımlarda engelli vatandaşlarımızın rahatını ve menfaatlerini göz önünde bulunduruyoruz. Özellikle Sosyal Yardım Müdürlüğümüz kanalıyla engellilerimize ulaşıyor, hayatlarını kolaylaştırıyor, onları sosyal hayata dahil ediyoruz. Unutmayalım ki bugün sağlıklı olmamız yarın engelli olmayacağımız anlamına gelmiyor. Tüm vatandaşlarımızı bu bilinçle hareket etmeye davet ediyorum” diye konuştu.

Kahvaltının ardından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi bahçesinde kurulan Engelli Aracı Şarj İstasyonu tanıtıldı. Bu hizmetle özellikle akülü tekerlekli sandalye kullanan engellilerin hayatının kolaylaşacağını kaydeden Manisa Bedensel Engelliler Dernek Başkanı Yasemin Yıldız, Yunusemre Belediyesi'ne teşekkür etti. Yıldız konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Başkan Çerçi, her zaman yanımızda. Ne zaman arasak, ne zaman bir talebimiz olsa yardımımıza koşuyor. Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun kendisine ve ekibine çok teşekkür ederiz” dedi.

Programa Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Mehmet Ali Saygın ve engelliler katıldı.