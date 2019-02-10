Başkan Çerçi güvercin sevenlerle buluştu

Mehmet Çerçi, Barbaros Mahallesi Posta Güvercin Sevenler Derneği'nin konuğu oldu. Yaklaşan seçimlerin önemine dikkat çeken Cumhur İttifakı adayı Çerçi, dernek üyelerinden destek istedi.

Cumhur İttifakı adayı, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Barbaros Mahallesi'nde Posta Güvercin Sevenler Derneği'nin düzenlediği programa katıldı. Ziyarette Başkan Çerçi'ye AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz; Mahalle Muhtarı Siyami Alak ve partililer eşlik etti. Programda konuşan İlçe Başkanı Katıöz, Cumhur İttifakı'nın Türkiye için önemini anlattı, Manisa'nın bu ittifaka en büyük desteği vereceğini söyledi. Yunusemre'nin kurucu belediye başkanı olarak ilçeye vizyon katacak projeleri hayata geçirdiğini ifade eden Katıöz, vatandaşın teveccühüyle bu projelerin yeni dönemde de devam edeceğini belirtti.

Programda dernek üyelerine seslenen Başkan Mehmet Çerçi ise Yunusemre'nin en büyük mahallelerinden olan Barbaros'a mahallenin ihtiyaçlarını gözeterek hizmetler yaptıklarını kaydetti. 31 Mart'ta gerçekleştirilecek seçimlerin Türkiye için büyük önem arz ettiğini anlatan Cumhur İttifakı Adayı Çerçi, vatandaşın en doğru kararı vereceğine inancının tam olduğunu söyledi. “Yeni dönemde Barbaros Mahallemiz için güzel projelerimiz var” diyen Mehmet Çerçi, önümüzdeki günlerde projelerini kamuoyuna duyuracaklarını dile getirdi.