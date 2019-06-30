Başkan Çerçi hafta sonu vatandaşlarla buluştu

Mehmet Çerçi, hafta sonunda vatandaşlarla b Muradiye, Atatürk, Ayn-ı Ali, Tevfikiye ve Topçuasım mahallelerinde temaslarda bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Mehmet Çerçi, hafta sonu da Muradiye, Atatürk, Ayn-ı Ali, Tevfikiye ve Topçuasım mahallelerinde temaslarda bulundu. Ziyaretlerde Başkan Çerçi'ye AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz ve Meclis Üyeleri eşlik etti. İlk olarak Muradiye'de vatandaşlarla buluşan Belediye Başkanı Çerçi daha sonra Atatürk, Ayn-ı Ali, Tevfikiye ve Topçuasım mahallelerinde de vatandaşlarla bir araya gelerek sıkıntı ve taleplerini dinledi.

Her zaman halkla iç içe olduklarını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Yunusemre Belediyesi olarak vatandaşların görüşlerini dikkate alarak projeler ürettiklerini dile getirdi. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Her fırsatta vatandaşımızla bir araya gelmeye gayret gösteriyoruz. Bu hafta sonu da Muradiye, Atatürk, Ayn-ı Ali, Tevfikiye ve Topçuasım mahallelerinde vatandaşlarımızı ziyaret ederek onlarla hasbihal ettik. Vatandaşımızın görüşleri bizim için önemli. Projelerimizi üretirken vatandaşlarımızın taleplerini dikkate almaya devam edeceğiz” diye konuştu.