Başkan Çerçi halkla buluşmaya devam ediyor

Mehmet Çerçi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşların tebriklerini kabul etmeye devam ediyor.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında mazbatasını alarak göreve başlayan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Belediye Meclis Lokali'nde vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini Belediye Meclis Lokalinde ağırlıyor. Hayırlı olsun tebriklerini kabul eden Başkan Çerçi, ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkür etti. Yunusemre'ye güzel hizmetlerin yeni dönemde de süreceğini aktaran Başkan Çerçi, “Vatandaşlarımızın tebriklerini kabul edip onlar ile hasbihal ettik. 5 yıl boyunca güzel hizmetlerimizi vatandaşlarımıza sunduk. Hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.