Başkan Çerçi Kent Konseyinin yeni yönetimini ağırladı

Mehmet Çerçi, yeni seçilen Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği genel kurulla Yunusemre Kent Konseyi Başkanı seçilen Abdurrahim Arslan ve yönetim kurulu üyeleri, Mehmet Çerçi'yi ziyaret etti. Yapacakları projeler hakkında Başkan Çerçi'ye bilgi veren Arslan, birlikte güzel işlere imza atmak istediklerini belirtti. Arslan burada yaptığı açıklamada, “Yeni yönetim olarak göreve başladık. Birlikte güzel projeler hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Tabi bunları yaparken başkanımızın desteğini esirgemeyeceğini biliyoruz. Konsey olarak kentlilik bilincini arttırma bağlamında yapılacak her türlü çalışmada Manisalı hemşehrilerimizi de destek olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Arslan ve ekibine başarılar diledi

Arslan ve yönetimine başarılar dileyen Belediye Başkanı Çerçi ise kent konseylerinin, kentlilik bilincinin oluşturulmasında önemli bir görev ifa ettiğini söyledi. Sivil toplum kuruluşlarını önemsediklerini aktaran Belediye Başkanı Çerçi konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Kent konseyimiz yönetimini yeniledi. Ben eski yönetimimize şehrimize sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışı. Yeni yönetimimizi de kutluyorum. Belediye ve sivil toplum kuruluşlarının kentlilik bilincinin oluşturulması adına birlikte projeler üretmesi gerektiğine inanıyorum. Başkanımızın ve yönetiminin yeni dönemde güzel projeleri hayata geçirmesini temenni ediyor; çalışmalarında başarılar diliyorum.”