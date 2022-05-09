Başkan Çerçi köy hayırlarında vatandaşlarla buluştu

Mehmet Çerçi, Küçüksümbüller ve Emlakdere Mahallesinde düzenlenen köy hayırlarında vatandaşlar ile bir araya geldi.

Mehmet Çerçi, Küçüksümbüller ve Emlakdere Mahallesinde geleneksel hale gelen köy hayırlarında vatandaşlarla buluştu. Başkan Çerçi, Emlakdere'de piknik yapan vatandaşlar ile de bir araya gelerek onların taleplerini dinledi. Ziyaretlerde Başkan Mehmet Çerçi'ye AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, Meclis Üyeleri ve partililer eşlik etti. Bu tür etkinliklerin dayanışma ve kaynaşma ruhunu pekiştirdiğine vurgu yapan Başkan Çerçi ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamada, “Her fırsatta vatandaşlarımız ile buluşmaya özen gösteriyoruz. Emlakdere Mahallemizin geleneksel köy hayrına katıldık. Allah kabul etsin. Yeşilin ve doğanın hakim olduğu bir ilçe inşa etmek; vatandaşlarımızın şehrin gürültüsünde kaçıp aileleri ile keyifli vakit geçirmeleri için baştan sona yenilediğimiz Çapaçarık Mesire Alanı'nda komşularımız ile selamlaştık. Küçüksümbüller mahalle hayrını da ziyaret ederek vatandaşlarımız ile hasbihal ettik” diye konuştu.