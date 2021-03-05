Başkan Çerçi kursiyerlerle buluştu

Mehmet Çerçi, TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi'nde kursiyerlerle buluştu.

TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi'ni ziyaret eden Mehmet Çerçi, kursiyerlerle bir araya geldi. 250 kursiyerin eğitim gördüğü merkezde kursiyerlerle sohbet eden Başkan Çerçi, hanımlardan kontrollü normalleşme döneminde rehavete kapılmamalarını istedi. Kağıt rölyef, moda tasarım, resim, Türkçe, bağlama, kaligrafi, Tekvando, pilates kurslarının görüldüğü merkezde kursların vakaların arttığı dönemde kapandığını hatırlatan Belediye Başkanı Çerçi, kursiyerlerin bu konuda açıklanan kurallara uymalarını istedi. Başkan Çerçi ile sohbet eden kursiyerler de kendisine kağıt rölyef tablo hediye etti. Ziyaretlerde Başkan Mehmet Çerçi'ye AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Aydemir, Belediye Meclis Üyesi İsmet Akçay, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Sak, Halkla İlişkiler Müdürü Arzu Yerkazanoğlu eşlik etti.