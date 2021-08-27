Başkan Çerçi Laleli'de vatandaşlarla buluştu

Mehmet Çerçi, Laleli Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Mehmet Çerçi, haftalık mahalle ziyaretlerine Laleli ile devam etti. Cuma namazını Laleli Camisi'nde kılan Başkan Çerçi, namazın ardından esnaf ziyareti yaptı. Ziyaretlerde Belediye Başkanı Çerçi'ye AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Akyel ve partililer eşlik etti. Esnafla sohbet eden Başkan Mehmet Çerçi onların talep ve temennilerini dinledi, bölgede belediyenin yürüttüğü çalışmaları anlattı.

İlk olarak Laleli mahalle sakinleri ve Laleli Muhtarlığı tarafından hazırlanan aşure hayrına katılan Başkan Çerçi, daha sonra Kuyumcular Çarşı esnafı ile MHP Yunusemre ve Şehzadeler ilçe başkanlıkları tarafından hazırlanan aşure hayrına katıldı.