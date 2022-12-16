Başkan Çerçi Latin Amerikalı heyeti ağırladı

Mehmet Çerçi, Brezilya ve Meksika'dan gelen heyeti Yunus Emre Kültür Parkı'nda ağırladı.

İslamiyet üzerine araştırmalar yapan yaptıkları araştırmalar sonucu birçoğu Müslüman olan Brezilya ve Meksika'dan gelen heyet, Mehmet Çerçi'nin konuğu oldu. Yunus Emre Kültür Parkı İrfan Meclisi'nde gerçekleşen ziyarette Kur'an-ı Kerim okuyup ilahiler söyleyen heyet, daha sonra parkı ve Saruhan Bey Camisi'ni gezdi. Eserlere hayran kalan yabancı ziyaretçiler, Mehmet Çerçi ve ekibini kutladı. Ziyarette Başkan Çerçi'ye eşi Dr. Melek Çerçi, Meclis Üyesi İsmet Akçay eşlik etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çerçi, “Yunusemremiz'e gelen kıymetli misafirlerimizi ağırladık. İslamiyet üzerine araştırmalar yapan ve bu bağlamda yaptıkları araştırmalar sonucu birçoğu Müslüman olan kıymetli misafirlerimize; adını yaşatmaktan gurur duyduğumuz büyük Türk Düşünürü Yunus Emre Hazretlerini anlattık.” dedi.