İhlas Haber Ajansı

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Başkan Çerçi mahalle ziyaretlerine devam etti

Yunusemre Belediye Başkanı Dr.

Mehmet Çerçi haftalık mahalle ziyaretlerine Cumhuriyet Mahallesi ile devam etti.


Mehmet Çerçi, Cumhuriyet Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde Başkan Çerçi'ye AK Parti İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Akyel eşlik etti. Esnaf ziyaretleri yapan Başkan Çerçi, pandemi dolayısıyla son zamanlarda artan vaka sayılarına vurgu yaparak bu konuda açıklanan kurallara uyulmasını istedi. Vatandaşlarla sohbet eden Belediye Başkanı Çerçi, onların taleplerini dinledi.

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