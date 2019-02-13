Başkan Çerçi mahallelilere kentsel dönüşümü anlattı

Hak sahipleri ile bir araya gelen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 4.5 yıldır yürütülen çalışmaların sonunda ihale aşamasına geldiklerini belirterek, “Vatandaşımızın güzel bir şehirde yaşaması için çalışıyoruz.” dedi.

Modern bir şehir şehir oluşturmak amacıyla Mutlu ve Lalapaşa Mahallelerinde kentsel dönüşüm projesi yapan Yunusemre Belediyesi, 4.5 yıllık çalışmasında sona yaklaşıyor. Her fırsatta Türkiye'ye örnek bir projeye imza atacaklarını dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Kentsel Dönüşüm ofisinde hak sahipleriyle bir araya gelerek projenin kent ve vatandaşlar için önemini anlattı. Toplantıya Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak, Kentsel Tasarım Müdürü Vacide Elmalı, Hukuk İşleri Müdürü Cemile Uysal ile teknik personel de katıldı.

Toplantıda vatandaşların sorularını yanıtlayan Başkan Çerçi, bu konuda çıkarılmak istenen spekülasyonlara dikkat çekti. Kimseyi mağdur etmeden projeyi hayata geçireceklerine vurgu yapan Belediye Başkanı Çerçi, “Ekibimiz ile beraber 4,5 yıldır şehrimiz güzel olsun diye, vatandaşlarımız kötü yerlerde yaşamasın diye uğraşıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin desteğiyle büyük projeleri hayata geçiriyoruz. Kimseyi mağdur etmeden ev sahibi yapmak için çalışıyoruz. Öyle bir çalışma yapıyoruz ki; bittiği zaman altyapısı, yeşil alanları, yolları, okulu, camisi, sosyal donatıları ile yepyeni bir yerleşim alanı ortaya çıkıyor. Kangren olan bir olayı çözmek için gayret gösteriyoruz. Şubat ayının sonuna kadar vatandaşlarımızın süresi var. Çoğunluk projeyi isterse yapacağız. Ben halkımın daha güzel, daha çağdaş, daha sağlam yerlerde yaşamasını isterim” dedi.

Lalapaşa ve Mutlu Mahallelerinden yoğun katılımın olduğu toplantıda Başkan Çerçi'nin konuşmasının ardından söz alan tüm vatandaşların soruları Başkan Çerçi ve teknik ekip tarafından cevaplandı.