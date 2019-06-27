Başkan Çerçi Makedon öğrencileri ağırladı

Mehmet Çerçi, Makedonya'nın Gostivar şehrinde Abdülhakim Hikmet Doğan Eğitim Kültür ve Sanat Merkezi'nde (ADEKSAM) anadilleri Türkçe'yi öğrenen öğrenciler ve öğretmenlerini ağırladı.

Abdülhakim Hikmet Doğan Eğitim Kültür ve Sanat Merkezi'nde anadilleri Türkçeyi öğrenen öğrenciler ve öğretmenleri, Yunusemre Belediyesini ziyaret etti. Türk Kadınları Kültür Derneği Manisa Şube Başkanı Sevilay Altan, ADEKSAM Müdürü Tahsin İbrahim ve Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Ünal Şener'in katıldığı ziyarette Yunus Park'ta öğrencilerle bir araya gelen Mehmet Çerçi, öğrencilerle yakından ilgilendi. Ziyarette Makedon öğrenciler, Türkçe şiirler okundu, şarkılar ve Yunus Emre ile ilgili ilahiler söylendi.

Ziyarete ilişkin bilgi veren Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Ünal Şener, “Balkanlarda varlığımızı değerlerimizi yaşatacak olan sevgili gençlerimiz ile Manisa'da olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öğrencilerimiz Türkiye'nin her geçen yıl büyüdüğüne şahit oldular. Çok şükür Türkiye'de büyük bir gelişim ve atılım var. Balkanları öğrencilerimiz sayesinde daha da yakınlaştıracağız. Kültür köprüsünün daha da büyümesi ve gelişmesini istiyoruz.” diye konuştu.

ADEKSAM Müdürü Tahsin İbrahim ise Yunusemre Belediyesi'ne ve Başkan Çerçi'ye misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Belediye Başkanı Çerçi ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti şöyle dile getirdi: “Biz Orta Doğu'da, Kafkasya'da Balkanlar'da barışın adaletin tohumlarını atmış bir medeniyetin torunlarıyız. Şimdi de barış ve kardeşlik içerisinde nesillerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Bugün Makedonya'dan gelen öğrencilerimizi belediyemizde ağırlıyoruz. Kardeşlerimize hoş geldiniz diyoruz.”