Başkan Çerçi Maldanlı gençlere verdiği sözü tuttu

Yunusemre Belediyesi Maldan Mahallesi'nde yapımına başladığı gençlerin vakitlerini değerlendirebileceği Genç Odası'nı tamamladı. Projenin açılışını Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti MKYK Üyesi Manisa Milletvekili Murat Baybatur ile birlikte yaptı.

Kırsal mahallelerde yaptığı çalışmalar ile üreticilerin yüzünü güldüren Yunusemre Belediyesi, söz verdiği projeleri bir bir hayata geçiriyor. Belediye, Maldan Mahallesi'nde Genç Odasının yapımını tamamlayarak gençlerin hizmetine açtı. Projenin açılışına Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti MKYK Üyesi Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Meclis üyeleri ve partililer katıldı. Gençlerin yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Çerçi ve AK Parti MKYK Üyesi Baybatur gençlere seslendi. Geleceğin teminatı olan gençlere yönelik yapılan projeleri önemsediklerini ifade eden AK Partili Baybatur, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde onun vizyonuyla gençlerimiz ile her zaman buluşuyor onlar için güzel projeler yapıyoruz. Burada gençlerimiz en verimli şekilde vakitlerini değerlendirecek. Bizler gençlerimize yatırım yapmaya onların sesi olmaya devam edeceğiz. Bu güzel çalışmanın ortaya çıkmasında emeği geçenlere teşekkür ederiz” dedi.

Bir projeyi daha tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Maldan Mahallemizde genç kardeşlerimizle söz verdiğimiz gibi Genç Odasını tamamladık. Gençlerimizin birlikte vakit geçireceği Genç Odasının açılışını AK Parti MKYK Üyemiz Manisa Milletvekilimiz Murat Baybatur, İlçe Başkanımız Fatih Katıöz ve kıymetli genç kardeşlerimiz ile birlikte yaptık. Birliğin ve beraberliğin pekiştiği bu güzel eseri gençlerimize kazandırmanın mutluluğunu yaşadık” ifadelerini kullandı.