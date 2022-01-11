Başkan Çerçi Manisa basınını konuk etti

Mehmet Çerçi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Manisa basınını Yunus Emre Kültür Parkı'nda ağırladı.

Mehmet Çerçi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarını unutmayarak Yunus Emre Kültür Parkı'nda ağırladı. Basın mensuplarına Kültür Parkı'nı tanıtan Başkan Çerçi, geçtiğimiz aylarda ziyarete açılan Osmanlı Müzesini gezdirdi, eserler hakkında bilgi verdi. Daha sonra İrfan Meclisi'nde Manisa basınını ağırlayan Belediye Başkanı Çerçi, basın mensuplarının zor bir görevi ifa ettiklerini belirtirken; basının toplumun gözü kulağı olduğunu söyledi. Geceye katılan basın mensupları da kendilerini ağırlayan Başkan Mehmet Çerçi ve ekibine teşekkür etti. Gece fasıl dinletisi ile sona erdi.

Etkinliğe Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan ve yönetimi, Basın İlan Kurumu Manisa Şube Başkanı İdris Cirit, Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Turgay Duyar, Manisa Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Başkanı İsmail Aydın, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan, Belediye Başkan Yardımcıları, Manisa'da yerel, bölgesel ve ulusal gazete ile ajanslarda görev yapan basın mensupları katıldı.