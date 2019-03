Başkan Çerçi, 'Millet Çarşısı'nda pazarcıları ağırladı

Mehmet Çerçi, Manisa'da yapımı devam eden ve pazarcı esnafının merakla beklediği 'Millet Çarşısı' projesini tanıttı. Projeyi 2-3 ay içinde hizmete açacaklarını duyuran Başkan Çerçi, pazarcılara bir de müjde vererek, pazarın kurulacağı günlerde ücretsiz ring seferleri düzenleyeceklerini açıkladı.

Yunusemre Belediyesi, pazarcıların uzun yıllardır beklediği modern pazar yeri projesini hizmete açmaya hazırlanıyor. İçerisinde kapalı pazar yeri başta olmak üzere gençlik merkezi, konferans salonu ve pek çok soysal alanın yer alacağı Millet Çarşısı açılış için gün sayarken; Mehmet Çerçi, pazarcılara projeyi yerinde anlattı. Toplantıya AK Parti İlçe Başkanı Fatih Katıöz, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, Manisa Pazarcılar Odası Başkanı Halim Şener, başkan yardımcıları, daire müdürleri, meclis üyesi adayları ve yaklaşık 600 pazarcı esnafı katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Meclis Üyesi Mehmet Palabıyık, Yunusemre Belediyesi olarak güzel bir projeyi hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını belirterek, “2014'ten bu yana 5 yıl görev yaptık. Kurucu meclis olarak ilk iş pazar yeri problemini meclise taşımıştık. Şimdi bu güzel projeyi şehre kazandırıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Pazarcı esnafının en büyük sorununu ortadan kaldıran projeyi özlemle beklediklerini aktaran Manisa Pazarcılar Odası Başkanı Halim Şener, projede emeği olan herkese teşekkür etti. Şener, “Gecesini gündüzüne katan, yazın sıcakta kışın soğukta işini özveriyle yapmaya çalışan pazarcı esnafımızı selamlıyorum. Özlediğimiz beklediğimiz bir projeydi. Devamının gelmesini diliyoruz. Zor şartlarda hizmet veriyorduk. Cadde ve sokaklarda tezgah kurmaktan o bölgede yaşayan vatandaşlar kadar biz de rahatsızdık. Bize hizmet verilsin, değer verilsin, biz her türlü rekabete hazırız. Bugüne kadar verdikleri destekten dolayı esnafımıza teşekkür ediyorum. Yunusemre Belediyesi çok güzel bir proje hazırladı. Bu projede emeği geçen başta Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. En kısa sürede de hizmete açılmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların tezahürat ve alkışları arasında söz alan Mehmet Çerçi, projeyi tanıttı. “Hiçbir pazarcı esnafımızı dışarıda bırakmayacağız” diyen Başkan Çerçi, Millet Çarşısı'nın çok kısa bir süre içerisinde hizmete açılacağını müjdeledi. Belediye Başkanı Çerçi, “Hızla seçime doğru gidiyoruz. Onlarca projemiz var. Bunlardan biri de bu proje. Yunusemre Millet Çarşısı. İsmini de vatandaşımız koydu. Kompleks bir proje. Ecdadımızdan esinlenilerek hazırlanan mimari bir tasarım, özel bir eser. Türkiye'ye örnek bir proje. Bu konseptte olan pazar yeri yok. Çok emek verilen bir proje. 2-3 ay gibi bir sürede tamamlayacağız. 30 bin metrekare kapalı alana sahip Millet Çarşımızda Yaklaşık 400 araçlık kapalı ve açık otopark, 2 kattan oluşan pazar yeri, 7 tane asansör, her bir dükkanın tanımını yaptığımız 27 tane iş yeri, Manisa'nın en büyük konferans salonu, 20 derslikli gençlik merkezi, çocuk oyun alanları, kafeteryası, bebek bakım odası, mescidi ile kısacası tam bir çarşı. Hamamımız bile var. Pazar yerimizin 4 ana girişi, bir de rampamız bulunuyor. Sizler için her şeyi düşündük. Vatandaşımız da alışverişini rahatlıkla yapabilecek. Haftanın belirli günleri burada pazar kuracağız. Bütçemiz uygun olursa pazarın olduğu günler ücretsiz ring seferleri düzenleyeceğiz. Zor şartlar altında hizmet ediyorsunuz. Her şey sizler için, vatandaşımız için” diye konuştu.

Konuşmasının sonunda pazarcı esnafına bir de müjde veren Başkan Çerçi, yeni bir kapalı pazar yeri projesinin hazırlığında olduklarını söyledi. Konuşmaların ardından pazarcı esnafına pazar yerini gezdiren Başkan Çerçi, projeyi yerinde gösterdi.