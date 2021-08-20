Başkan Çerçi Muradiye'de vatandaşları dinledi

Mehmet Çerçi, Muradiye Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Mehmet Çerçi, haftalık mahalle ziyaretlerine Muradiye ile devam etti. Cuma namazını Muradiye Çarşı Camisinde kılan Başkan Çerçi, namazın ardından esnaf ziyareti yaptı. Ziyaretlerde Belediye Başkanı Çerçi'ye AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Akyel ve partililer eşlik etti. Esnaflarla sohbet eden Başkan Mehmet Çerçi onların talep ve temennilerini dinledi, bölgede belediyenin yürüttüğü çalışmaları anlattı. Başkan Çerçi ve beraberindekiler daha sonra Yunusemre Belediyesi Meclis Eski üyesi Ozan Otçuoğlu'nun aşure hayrına katıldı.