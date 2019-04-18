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Başkan Çerçi öğrencileri konuk etti

Manisa’da eğitim öğretim veren özel bir okulun öğrencileri, belediyenin hizmetlerini öğrenmek için Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi’yi ziyaret etti.

Manisa'da eğitim öğretim veren özel bir okulun öğrencileri, belediyenin hizmetlerini öğrenmek için Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'yi ziyaret etti. Okulun 3. sınıf öğrencilerini konuk eden Başkan Çerçi, belediyenin görevlerini anlatarak birimleri gezdirdi.


Derslerinde belediyenin görevlerini işleyen 3. sınıf öğrencileri, bu görevleri yerinde öğrendi. Öğretmenleri Nurten Gök ile birlikte Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'yi ziyaret eden öğrenciler, Başkan Çerçi'ye belediyenin hizmetlerini, belediye başkanının görevlerini sordu. Konuklarıyla sohbet eden Başkan Çerçi, öğrencilere belediyenin hizmetlerini anlattı. Başkan Çerçi'ye teşekkür eden öğrenciler, özellikle çocuk oyun parklarında yetişkinlerin sigara içmesine tepki gösterirken; bu konuda belediyenin çalışma yapmasını istedi. Öğrencileri dinleyen Belediye Başkanı Çerçi de bu konuda herkesin duyarlılık göstermesi gerektiğini söyledi. Başkan Çerçi, daha sonra öğrencilere birimleri gezdirdi.

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