Başkan Çerçi öğrencilerle buluştu

Mehmet Çerçi, Vakıfbank Türkbirliği Ortaokulu ve Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya gelerek yeni eğitim öğretim yılının başarılı geçmesini diledi.

Mehmet Çerçi, 2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılının başında öğrencilerle bir araya gelerek başarı dileğinde bulundu. Vakıfbank Türkbirliği Ortaokulu ve Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu ziyaretlerinde Başkan Çerçi'ye Başkan Danışmanı Kefaeddin Öz ve Halkla İlişkiler Müdürü Elif Binici eşlik etti. Okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelen Başkan Çerçi, yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilere ve öğretmenlere başarı getirmesini diledi. Başkan Çerçi, “Yunusemre Belediyesi olarak gelecek nesillere çok büyük önem veriyoruz. Eğitimi destekliyor ve yaptığımız çalışmalarla öğrencilerimizin her zaman yanında yer alıyoruz. Okullarımızın gerek çevre düzenlemesi olsun, gerek bahçe bakımlarının yapılması olsun yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin daha rahat bir yıl geçirmesi için çalıştık. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliği yaparak okullarımıza 10 adet spor alanı kazandırdık. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da okullarımıza desteğimiz devam edecek. Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.