Mehmet Çerçi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulunu ziyaret ederek öğretmenlerle buluştu. “Öğretmen, çocuğun hayata hazırlanmasının en büyük anahtarıdır” diyen Başkan Çerçi Öğretmenler Gününü kutladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nu ziyaret eden Mehmet Çerçi, öğretmenlerle bir araya geldi. Ziyarette Başkan Çerçi'ye, Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel eşlik etti. Öğretmenlerle sohbet eden Belediye Başkanı Çerçi, günün önemine değinirken; kutsal bir görev ifa eden eğitim neferlerinin Öğretmenler Gününü kutladı. Yunusemre Belediyesi olarak, imkanları ölçüsünde okulların ihtiyaçlarının karşılanmasında destek verdiklerini söyleyen Başkan Çerçi, gelecek nesillerin milletine faydalı, donanımlı, bilinçli olarak yetişmesinde en büyük görevin öğretmenlere düştüğünü söyledi.

Günün anısına öğretmenlere ajanda hediye eden Belediye Başkanı Çerçi, öğretmenliğin önemine dikkat çekerek, “Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz evlatlarımızın yetişmesinde gelişmesinde ve eğitiminde etkin rol oynayan öğretmenlerimiz toplumumuzun üretkenliğinde köprü görevini yerine getirmektedir. Bir çocuk anne-babasından sonra öğretmenini örnek alır. Öğretmen, çocuğun hayata hazırlanmasının en büyük anahtarıdır. Oldukça kutsal bir meslek icra eden öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Yunusemre Belediyesi olarak öğretmenlerimizin, okullarımızın taleplerini imkanlarımız doğrultusunda karşılamaya gayret ediyoruz. Gelecek nesillerimizi zeki, ahlaklı, vatansever olarak yetişmesi için çalışan eğitimcilerimizin bu güzel gününü en içten dileklerimle bir kez daha kutluyorum” diye konuştu. Okul Müdürü Sema Çifçi de duyarlılığından dolayı Başkan Çerçi'ye teşekkür ederek okul hakkında bilgi verdi.

Okul öğrencileri ise Başkan Çerçi'ye büyük ilgi gösterdi. Başkan Çerçi'yi okullarında gören öğrenciler biranda çevresini sararken çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Çerçi çocukları kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.