Başkan Çerçi, otizmli çocuklar ile buluştu

Mehmet Çerçi, Manisa Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Derneği yöneticileri ve otizmli çocuklar ile bir araya geldi.

Engelli ailelerin sorunlarına dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan ‘Kardeşe Mektuplar Projesi'nin tanıtımı Ortaköy Yunuspark'ta yapıldı. Programa, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel, Manisa Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Raşide Kuyumcu ve yönetimi, otizmli çocuklar ve aileleri katıldı. Engelli kardeşi olan ağabeylerinin, ablaların, engelli bir kardeşe sahip olmanın nasıl hissettirdiğini, yaşadıklarını, kabullenme süreçlerini içeren yaklaşık 50 hikayeden oluşan proje hakkında bilgi veren Manisa Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Raşide Kuyumcu, projenin kendileri için önemine dikkat çekti. Kuyumcu, “Otizmli kardeşleri olan çocuklarımızın hikayelerinden oluşan projemizle onların neler yaşadığını anlatmak istedik. Biz çocuklarımızın sosyalleşmesini, bunu yaparken de yadırganmamasını istiyoruz. Bu anlamda her zaman yanımızda olan Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Mehmet Çerçi ise engelli bireylerin sosyal hayata katılmaları adına yapılan her türlü projeye imkanları ölçüsünde destek vermeye gayret gösterdiklerini belirtti. “Engelli kardeşlerimize desteklerimiz sürecek” diyen Başkan Çerçi, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Çok sayıda engelli kardeşimiz ile gerek Engelli Koordinasyon Merkezi gerekse Muradiye Sosyal Tesislerimizde çalışmalar gerçekleştiriyoruz, onların sosyalleşmesine imkan tanıyoruz. Amacımız onların sosyalleşmesine bir nebze de olsa katkı sağlamak, ailelerine yardımcı olmak. Bu anlamda empati kurmak çok önemli. Hepimizin bir engelli adayı olduğumuzu unutmamamız gerekiyor”